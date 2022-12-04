Кевин Холланд в бою с Томпсоном сломал руку в первом раунде

30-летний средневес UFC Кевин Холланд (23-8) сразу после поражения на UFC on ESPN 42 отправился в больницу.

По словам менеджера бойца Орена Ходака, Холланд сломал руку в первом раунде, когда нанес Стивену Томпсону (17-6) мощный удар правой, сообщает MMA Fighting.

Томпсон победил Холланда техническим нокаутом в четвертом раунде. Холланд не смог выйти на заключительный раунд. Также бойцы получили бонусы за «Бой вечера» в размере 50 тысяч долларов. Турнир UFC on ESPN 42 состоялся 3 декабря в Орландо, США.