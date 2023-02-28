Рамазан Исмаилов верит в актерские способности своего брата Магомеда

Рамазан Исмаилов, брат и тренер известного бойца ММА Магомеда Исмаилова, высказался о съемках чемпиона мира по боевому самбо в новом сериале «Кафе «Куба».

«Идет подготовка к бою, когда он успел сняться в сериале, ха-ха? Сам у Магомеда не спрашивал, сейчас узнаю, как ему сериальчик. У него появляется много проектов, но они были и раньше, года два-три назад. Магомед хорошо вживается в роль. Надо посмотреть полноценный сериал, раз сказал, что он лучший актер в России, ха-ха. Я верю в его актерские способности. В кинематограф сложно попасть — нужен талант не замечать камеру. Хотя Магомед спокойно дает интервью, и это тоже образ. Думаю, все будет четко с новой ролью! Мне самому интересно. Ему предлагают роли хулигана, он везде бандит, ха-ха. В дальнейшем ему будут предлагать такие роли. Например, он может быть защитником, полицейским или Человеком-камнем, необязательно же бандит. Посмотрим, что будет!» — приводит слова Исмаилова Sport24.