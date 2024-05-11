Турнир RCC 19 состоится в субботу, 11 мая. Вечер смешанных единоборств пройдет на арене КРК «Уралец» в Екатеринбурге. Начало — в 15.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 19.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. В прямом эфире следить за поединками можно на телеканале UDAR (доступен на «Кинопоиске»).

В главном событии ивента Александр Шлеменко проведет трехраундовый бой в средней весовой категории против Куата Хамитова. Поединок Шлеменко — Хамитов ожидается около 20.00 мск.

Также в этот вечер в октагон выйдут тяжеловесы Иван Штырков и Гаджимурад Антигулов. Бой начнется не раньше 19.30 мск. Планировалось, что Штырков выйдет против Давида Бархударяна и Шамиля Гамзатова. Но оба бойца отказались от боя.