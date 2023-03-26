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Сегодня, 11:46

Рефери не остановил бой, когда боец отключился из-за болевого приема

Давид Хачатрян
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На турнире Fury FC 76 в Сан-Антонио, Техас, состоялся бой между мексиканцем Эдгаром Чайрезом (9-4) и Джанни Васкесом (8-4) в наилегчайшем весе.

В четвертом раунде Чайрез вышел на треугольник ногами, сумев задушить Васкеса. Однако рефери, в отличие от комментаторов и врача, каким-то образом не заметил, что Васкес потерял сознание.

Тогда Чайрез вышел на амбар. Когда Чайрез едва не сломал соотечественнику руку, Васкес пришел в себя и постучал. Только тогда рефери сигнализировал о сдаче.

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