Дацик о дуэли взглядов с Мондрагоном: «Боялся — сейчас еще поцелует!»

Российский боец Вячеслав Дацик поделился впечатлениями об эмоциональных стердаунах перед боем с Джеронимо дос Сантосом.

— Мондрагон хотел спросить за Мухаммеда Али. Теперь есть, что ему ответить?

— Мондрагон — молодец, он не бегал, шел вперед, атаковал, — сказал Дацик после боя журналистам. — Зарубились и оказалось, что я в детстве кушал больше скорлупы, и мои кости крепче.

— Было такое, что на стердауне забоялись, начали отступать от Мондрагона?

— Да нет, он так лез в лицо, я боялся, сейчас еще поцелует! Нафиг надо. Поэтому рычал на расстоянии.

На турнире Ural FC 2 в Самаре Вячеслав Дацик победил Джеронимо дос Сантоса в первом раунде по правилам кикбоксинга.