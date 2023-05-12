Романкевич в августе проведет бой с Родригесом на турнире Камила Гаджиева

Белорусский кикбоксер и боец ММА Петр Романкевич заявил, что на август у него запланирован бой с бразильцем Фернандо Родригесом.

«У меня есть договоренность с Камилом Гаджиевым на следующий турнир. Это кикбосинг. Рад, что он возвращается. Я сам выходец из этого вида спорта. Пошумим. Мим соперником будет Фернандо Родригес. Он сам будет драться 19 мая с Хадисом Ибрагимовым. Жду его в августе на турнире у Камила. А в предстоящей встрече считаю фаворитом Хадиса. Парни весят за 120 кг. Родригес может попасть в первом-втором раунде. Если перейдет второй раунд, выиграет Ибрагимов», — приводит слова Романкевича MMA.Metaratings.ru.

На турнире RCC 15 в Екатеринбурге 13 мая Романкевич проведет бой по правилам кикбоксинга с Иваном Штырковым. Родригес и Ибрагимов 19 мая выступят в рамках турнира Hardcore MMA, который пройдет в Алма-Ате.