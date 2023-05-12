Минеев в конце года может провести поединок с Романкевичем

Белорусский кикбоксер и боец ММА Петр Романкевич рассказал, что у него уже велись переговоры о поединке с Владимиром Минеевым.

«О моей встрече с Артемом Вахитовым и мечтать не надо. Тема — наш друг. Мы лучше с ним посидим и попьем чая. Думаю, что он грамотно подойдет к своему дебюту в ММА. И уже после первого поединка будем делать выводы, подходит ли ему ММА или нет. Зато возможен поединок с Владимиром Минеевым. О нем уже речь шла. Если мы пройдем Фернандо Родригеса, то, возможно, в конце года вы увидите мой поединок с Минеевым. А вот весовую категорию мы будем обсуждать», — цитирует Романкевича Metartings.ru.

13 мая Романкевич проведет поединок по правилам кикбоксинга против Ивана Штыркова на турнире RCC в Екатеринбурге.