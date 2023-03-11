Романов рассказал, почему согласился драться с Волковым

Российский боец UFC Александр Романов рассказал, о чем подумал, когда ему предложили провести бой с соотечественником Александром Волковым.

Поединок состоится 12 марта на турнире UFC в Лас-Вегасе.

«Если честно, не очень хотелось драться с кем-то из наших славянских ребят. В дивизионе немало бойцов других национальностей. Но меня поставили перед фактом — либо этот бой, либо ждать еще минимум полгода. Пришлось согласиться», — цитирует Романова «РБ Спорт».

На счету Волкова 35 побед и десять поражений в ММА. У Романова 16 побед и одно поражение.