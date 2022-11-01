Александр Емельяненко: «Карелин сказал глупость»

Российский боец Александр Емельяненко (28-9) прокомментировал слова борца и депутата Александра Карелина, вспомнив, как Карелин сам участвовал в смешанных единоборствах.

«Да глупость сказал Александр Карелин, — сказал Емельяненко на своем YouTube-канале. — Я очень чту его заслуги в спорте, борьбе. На международной арене он лицо своего вида спорта. Лучше бойцов тяжеловесов, по-моему, нет в его направлении.

Но я просто скажу, что у Александра Карелина есть опыт проведения смешанных единоборств. Он тоже выступал. Дрался с каким-то бойцом из Японии, дзюдоистом [Акира Маеда]. Карелин всю схватку проездил на заднице, а тот ему говорил: «Вставай, вставай. В стойку поднимайся». Там бой был по правилам... Били они ладошками, не по-мужски».