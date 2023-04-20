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Сегодня, 11:05

Российский боец Корешков предсказал технику Эномото в бою со Шлеменко

Ана Горшкова
Корреспондент
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Боец смешанных единоборств Андрей Корешков считает, что Александр Шлеменко победит швейцарца Ясубея Эномото в бою, который состоится 21 апреля в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Я считаю, что Александр выиграет. Но бой с Ясубеем для любого бойца будет тяжелым. Легкой прогулки там не будет. Это универсальный боец, который может адаптироваться под каждого и у которого достаточно неудобная манера техничная. Ясубею по кикбоксингу будет удобнее драться. Мне кажется, что его тактика будет такой: много двигаться, много выкидывать ударов. Работа чисто на очки», — приводит РЕН ТВ слова Корешкова, который входит в команду Шлеменко.

Турнир по кикбоксингу в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 21 апреля. Главным поединком вечера станет реванш Александра Шлеменко и Ясубея Эномото.

В соглавном бою сойдутся Мариф Пираев и Родриго Капораль.

Источник: РЕН ТВ
Александр Шлеменко
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