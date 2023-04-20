Мухаммад Мокаев готов отдать весь свой гонорар в случае поражения

Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев (8-0) вызвал на поединок четвертого номера рейтинга Брэндона Ройвала (15-6), добавив, что отдаст ему весь свой гонорар в случае поражения.

«Я хочу драться с Бренданом Ройвалом (3-й номер рейтинга) в Абу-Даби! Я чувствую, что ты не согласишься, но я могу предложить тебе свой гонорар в размере 38 000 долларов, если ты примешь этот бой! Поехали!» — написал Мокаев в Twitter.

Мокаев одолел Жафела Фильо (14-3) сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.

Ройвал идет на серии из трех побед. В прошлом бою он одолел Матеуса Николау (19-3) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 15 апреля на UFC on ESPN 44 в Канзас-Сити, США.