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Сегодня, 19:09

Харитонов о Гаджиеве: «Это червяк и паразит нашего вида спорта»

Харитонов назвал главу AMC Fight Nights Гаджиева червяком и паразитом в мире ММА
Руслан Минаев
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Российский боец Сергей Харитонов поддержал критику главы AMC Fight Nights Камила Гаджиева.

Ранее трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин назвал Гаджиева спекулянтом, который собирает сливки с того, что не создавал.

«Согласен с Карелиным полностью по Камилу Гаджиеву. Это червяк и паразит нашего вида спорта. Но и он по-своему выполняет свои функции, которые позволяют молодым ребятам вырваться на ведущие позиции в нашем спорте. Но я согласен с Сан Санычем в том, что таких людей не должно быть в качестве организаторов. На этих должностях должны работать правильные, прагматичные и порядочные люди. Гаджиев — это непорядочный человек», — цитирует Харитонова MMA.Metaratings.ru.

Помимо этого, Карелин сравнил ММА со смешением водки и пива.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/xaritonov-soglasen-s-karelinym-gadziev-cervyak-i-parazit-52625/
Александр Карелин
Камил Гаджиев
Сергей Харитонов
ММА
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