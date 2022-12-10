Волков перенес операцию по удалению аппендикса

Российский боец UFC Александр Волков перенес операцию по удалению аппендикса.

Спортсмен находится на сборах в США. Он опубликовал у себя в соцсетях фотографию из клиники в Калифорнии.

Александр Волков. Соцсети Александра Волкова

«Это я в госпитале, сейчас уже дома! Решил я сходить утром на тренировку по борьбе и вечером на джиу-джитсу. После борцовских тренировок оказался в госпитале со всеми признаками аппендицита, который мне удалили высококвалифицированные врачи! Вывод: борьба — это не мое, продолжаем отрабатывать стойку. Плохие новости в том, что бой, который я так долго жду, отложится еще на срок восстановления после операции! Ну и, конечно, спасибо врачам за оперативную профессиональную помощь», — написал Волков.

На счету 34-летнего Волкова 35 побед и 10 поражений в ММА, он занимает восьмое место в рейтинге тяжеловесов UFC.