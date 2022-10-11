«Это люди без мнения». Емельяненко обратился к тем, кто перестал верить в него после поражения от Дацика

Российский тяжеловес Александр Емельяненко обратился к недоброжелателям, которые перестали верить в него после поражения от Вячеслава Дацика.

«Пусть начнут с себя. Пусть посмотрят в зеркало, пообщаются со своим отражением. Я не обращаю абсолютно никакого внимания на подобных людей и подобные высказывания. Куда ветер подует, туда и задницу направляют. Сегодня они за меня, завтра уже против меня. Это люди без мнения», — сказал Емельяненко «СЭ».

Дацик нокаутировал Емельяненко на 13-й секунде первого раунда. Бой по правилам бокса проходил 24 сентября в Москве в лиге Hardcore.