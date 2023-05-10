Семенов: «Олейник постарается закончить бой с Томпсоном в борьбе»

Боец MMA Андрей Семенов поделился ожиданиями от поединка между россиянином Алексеем Олейником и британцем Оли Томпсоном в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Если взять Лешу Олейника, я так понимаю, у него после длительного отсутствия в России, за океаном, первое выступление сейчас в России будет, — цитирует РЕН ТВ Семенова. — Алексей будет в своей манере вести бой, в партере, и закончит поединок в борьбе. Его «коронки» — удушающие приемы. Но нельзя упускать, что в последнее время Леша уделяет внимание рукам. Это показал бой, когда он дрался с Фабрисиу Вердумом. Здесь нельзя недооценивать его руки и борцовские навыки».

26 мая состоится очередной турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном бою вечера встретятся звезды ММА Алексей Олейник и британец Оли Томпсон. Соглавным поединком станет противостояние Александра Емельяненко и блогера, бойца поп-MMA Евгения Ершова.