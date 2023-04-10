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Сегодня, 19:23

Шаблий назвал Масвидаля легендой ММА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский легковес Bellator Александр Шаблий оценил вклад Хорхе Масвидаля в историю ММА.

«Думаю, по бою было видно, что у Хорхе было желание победить, но он уже не в той форме. Не такой молодой, как раньше, нет тех физических кондиций, нет огня в глазах. Он уже не такой голодный, как раньше. Его карьера в ММА оставила только яркие впечатления. Я запомню его как харизматичного и зрелищного бойца. Если спросите меня, что мне запомнилось в Хорхе, то я назову его нокаут над Беном Аскреном и яркий бой с Рустамом Хабиловым. Мы много с ним работали в American Top Team, с ним всегда было интересно тренироваться. Да и как человек он оставляет о себе хорошее впечатление. Хорхе — легенда нашего спорта. То, как он завершил карьеру, говорит о том, что он уходит на пенсию с удовольствием. Не было никакой грусти. Обычно бойцы завершают карьеру с тоской, а этот парень счастлив. С улыбкой на лице он снял перчатки, поблагодарил организацию и достойно ушел», — приводит слова Шаблия MMA.Metaratings.ru.

Хорхе Масвидаль дебютировал в смешанных единоборствах в 2003 году в возрасте 18 лет. На его счету 35 побед и 17 поражений.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/shablii-masvidal-legenda-nashego-sporta-on-ukhodit-na-pensiyu-s-udovolstviem-242252/
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