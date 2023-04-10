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Сегодня, 19:15

Шаблий считает, что Чимаев сможет навязать борьбу Адесанье

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Топовый российский легковес Bellator Александр Шаблий объяснил, как сложился бы потенциальный поединок между Хамзатом Чимаевым и Исраэлем Адесаньей.

«Конечно, стилистически Чимаеву было бы удобно работать с Адесаньей. Фанатам было бы очень интересно посмотреть на противостояние двух стихий: борьбы и ударки. Посмотреть, как Адесанья проявит себя против борца высокого класса. Чимаев может навязать ему борьбу. Это был бы очень интересный бой», — приводит слова Шаблия MMA.Metaratings.ru.

Первый поединок между Адесаньей и Перейрой состоялся в ноябре 2022 года на турнире UFC 281. Тогда новозеландский боец потерпел поражение техническим нокаутом в пятом раунде. На его счету 24 победы и два поражения.

Чимаев свой последний поединок провел против Кевина Холланда в сентябре 2022 года на турнире UFC 279. В этом бою победу удушающим приемом в первом раунде одержал Хамзат. На его счету 12 побед и ни одного поражения.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/shablii-chimaev-smozhet-navyazat-adesane-borbu-242186/
Исраэль Адесанья
Хамзат Чимаев
UFC
ММА
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