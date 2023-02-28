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28 февраля, 23:34

Шевченко назвала фаворита в поединке Джонса и Гана

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Боец UFC Антонина Шевченко поделилась ожиданиями от поединка между Джоном Джонсом и Сирилом Ганом, который состоится в ночь на 5 марта на UFC 285.

«Джон Джонс полностью изменил свою форму. Он ушел в тяжелый вес, выглядит по-другому. Вопрос в том, как он себя чувствует? По видео в социальных сетях очень даже ничего. Боец такого уровня мастерство не пропьет, а с его техникой, если все пойдет, он выиграет бой. В этом весе он будет самым опасным соперником. Вижу его фаворитом», — приводит слова Шевченко MMA.Metaratings.ru.

Бой Джонса и Гана за вакантный титул тяжелого веса пройдет в главном событии UFC 285, который состоится 5 марта в Лас-Вегасе (США). Последний поединок Джонс провел против Доминика Рейеса в феврале 2020 года на турнире UFC 247. В этом противостоянии единогласным решением судей победил Джон.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/shevchenko-nazvala-favorita-v-poedinke-dzhonsa-i-gana-231664/
Джон Джонс
Сирил Ган
UFC
ММА
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