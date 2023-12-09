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Сегодня, 21:23

Шлеменко: «Дома есть флаг России — на всякий случай. Повесить его? Что уж совсем перегибать палку?»

Боец ММА Александр Шлеменко
Александр Шлеменко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Боец ММА Александр Шлеменко в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к флагу России.

— У вас есть дома флаг России?

— Да.

— Висит или просто?

— Заготовлен на всякий случай взять с собой.

— Взять с собой на бой?

— На бой, еще куда-нибудь. Я же брал на бои в Bellator.

— А повесить?

— А зачем его вешать? Что уж совсем перегибать палку. Я в России живу. Если бы я жил в Америке, может повесил. В Америке у меня всегда был с собой флаг. Там он у меня висел дома. А в России зачем вешать? Зачем мне в России вешать флаг? Они везде, на каждом углу висят. Что он мне даст дома? Я просто не понимаю. Гимн я знаю наизусть.

— В Турции, например, флагов гораздо больше на улицах. Жители вешают.

— Не знаю, как-то не задумывался. Может повешу когда-нибудь. Честно мне как-то все равно. У меня нет такого повесить — не повесить. Если бы я в госучреждении каком-нибудь работал. Хотя я каждый день вижу флаг у нас перед залом.

Александр Шлеменко
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