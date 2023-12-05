Сегодня, 13:00
17-й номерной турнир лиги RCC пройдет в Екатеринбурге 15 декабря. В главном событии вечера состоится реванш в среднем весе между Александром Шлеменко и Александром Иличем. Первый поединок бойцов состоялся в августе 2022-го и завершился победой Илича техническим нокаутом. Во втором по значимости поединке в клетку выйдут Алексей Олейник и Оли Томпсон. Начало вечера ММА запланировано на 17.00 по московскому времени.
Александр Шлеменко — Александр Илич;
Оли Томпсон — Алексей Олейник;
Максим Гришин — Асылжан Бакытжанулы;
Николай Алексахин — Магомедсайгид Алибеков;
Михаил Рагозин — Владимир Селиверстов;
Сергей Веселкин — Хасанхон Баратов;
Артур Зайнуков — Али Кабдулла;
Эдуард Сайк — TBA;
Ильяс Хамзин — Леонардо Сильва;
Дмитрий Киреев — Александр Скворцов;
Александр Васильев — Артур Пронин;
Мансур Дадаев — Тьяго Сильва;
Николай Коваленко — Сергей Брютов.
Трансляция турнира в полном объеме будет доступна на канале UDAR, а также на платных онлайн-сервисах Wink, Yandex Sport и «Кинопоиск».