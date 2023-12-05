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Сегодня, 13:00

Шлеменко — Илич и Олейник — Томпсон: дата и место проведения турнира

Турнир лиги RCC пройдет в Екатеринбурге 15 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Первый бой Шлеменко и Илича.
Фото RCC
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17-й номерной турнир лиги RCC пройдет в Екатеринбурге 15 декабря. В главном событии вечера состоится реванш в среднем весе между Александром Шлеменко и Александром Иличем. Первый поединок бойцов состоялся в августе 2022-го и завершился победой Илича техническим нокаутом. Во втором по значимости поединке в клетку выйдут Алексей Олейник и Оли Томпсон. Начало вечера ММА запланировано на 17.00 по московскому времени.

Полный кард турнира RCC 17:

Александр Шлеменко — Александр Илич;

Оли Томпсон — Алексей Олейник;

Максим Гришин — Асылжан Бакытжанулы;

Николай Алексахин — Магомедсайгид Алибеков;

Михаил Рагозин — Владимир Селиверстов;

Сергей Веселкин — Хасанхон Баратов;

Артур Зайнуков — Али Кабдулла;

Эдуард Сайк — TBA;

Ильяс Хамзин — Леонардо Сильва;

Дмитрий Киреев — Александр Скворцов;

Александр Васильев — Артур Пронин;

Мансур Дадаев — Тьяго Сильва;

Николай Коваленко — Сергей Брютов.

Трансляция турнира в полном объеме будет доступна на канале UDAR, а также на платных онлайн-сервисах Wink, Yandex Sport и «Кинопоиск».

Александр Шлеменко
Алексей Олейник
Оли Томпсон
ММА
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