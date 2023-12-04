Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
UFC
Bellator
PFL
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА

Сегодня, 14:10

Дэвид Фельдман: «Мы привлечем рестлеров WWE для продвижения бойцов BKFC»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Глава кулачной лиги BKFC Дэвид Фельдман заявил, что рестлеры WWE будут помогать строить образы бойцам лиги.

«У меня был долгий разговор с чемпионом BKFC в среднем весе Дэйвом Манделлом, — сказал Фельдман на пресс-конференции. — Мы собираемся начать делать кое-что с Дэйвом Манделлом, создать ему настоящий хороший образ и вытаскивать его из тени.

Люди не знают, что, как бы хорошо он ни дрался, как бы крут ни был и как бы ни нокаутировал людей, он очень застенчивый парень, и мы должны избавиться от этого и сделать его немного интересным. Люди хотят видеть его больше, и мы будем над этим работать, мы собираемся сделать это со многими бойцами.

Мы приглашаем сюда бывших рестлеров WWE, чтобы они занимались развитием образов, потому что я думаю, что единственное, чего нам сейчас не хватает, — это интересных персонажей. Мы сосредоточимся на этом в 2024 году. Мы сосредоточимся на элементах шоу».

Дэйв Манделл (8-1) идет на серии из шести побед. В прошлом бою он одолел Дуга Колтрейна (3-1) нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 3 ноября на BKFC 53 в Орландо, США.

0
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Карпин — о матче с ЦСКА в метель: «Надо быть дебилом, чтобы принимать такое решение»
Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на слухи о возможном увольнении
В России поставлен новый рекорд по нераспроданному жилью в новостройках
Двое пострадавших при пожаре в квартире в Москве детей скончались
Украинский пленный рассказал о попадании на позиции ВС РФ из-за пьяного водителя БМП
Минобороны показало видео штурма Артемовского в ДНР
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Боец ММА Тарасов спровоцировал массовую драку после поединка с Ершовым