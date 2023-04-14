Шлеменко объяснил, почему его следующий бой пройдет по правилам кикбоксинга, а не ММА

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко рассказал, почему его поединок против Ясубея Эномото состоится по правилам кикбоксинга.

«Смысла большого не вижу по ММА, честно, — сказал Шлеменко «СЭ». — Не в обиду Ясубею Эномото, но моя борьба намного выше уровнем, чем у него. Поэтому ему сложно было бы со мной драться по ММА. А вот по кикбоксингу — почему нет. Знаешь, он значительно лучше дышит, чем другие кикбоксеры, потому что тренируется по ММА. По ММА тренировки сложнее, там три раунда по пять минут. Такая идея возникла, и, мне кажется, будет интересное противостояние. Тем более ты спрашивал про Илича. Да, мне бы хотелось провести этот год как год матч-реваншей, но Илич травмировался и выбыл на полгода с операцией на руке. Поэтому мой бой с ним сорвался. Почему бы не дать шанс Эномото?»

Бой Шлеменко против Эномото состоится 21 апреля на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». По правилам ММА Александр встретится с экс-бойцом UFC Алексом Оливейрой в рамках турнира SFC 8 в июле.