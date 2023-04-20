Шлеменко вновь бросил вызов Сульянову: «Это толчок для развития АРБ»

Экс-чемпион Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко объяснил, почему ему интересно провести поединок по правилам армейского рукопашного боя против главы и основателя Hardcore FC Анатолия Сульянова.

«Представьте, какой это толчок для развития АРБ, — сказал Шлеменко «СЭ» — Это просто бомба. Много кто этим заинтересовался. Я же шутканул просто, но столько интереса, поэтому, Анатолий, давай сделаем это! Будет интересно для нас, и в целом вспомним молодость».

На турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 21 апреля в Москве, Шлеменко проведет бой по правилам кикбоксинга против швейцарца Ясуби Эномото.