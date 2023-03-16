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Сегодня, 15:43

Шон Стриклэнд готов помочь Миочичу подготовиться к бою с Джонсом: «Я буду твоей грушей для битья»

Давид Хачатрян
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Седьмой номер рейтинга среднего веса UFC Шон Стриклэнд (25-4) признался, что он терпеть не может экс-чемпиона в полутяжелом весе и действующего чемпиона в тяжелом весе Джона Джонса (27-1), призвав экс-чемпиона в тяжелом весе Стипе Миочича (20-4) тренироваться в его зале.

«Джон Джонс — полный говнюк, — начал Стриклэнд в интервью Helen Yee. — Он провалил больше всех допинг-тестов, он избил свою жену до крови, он сбил беременную женщину и уехал. Ты мог бы стать величайшим бойцом, но то, сколько допинг-тестов ты провалил... это все перечеркивает.
Стипе, брат, пожалуйста, мужик, победи его ради меня. Стипе, если ты хочешь тренироваться, приходи ко мне в зал. Я буду твоей грушей для битья. Мы можем драться каждый день. Что бы тебе ни понадобилось, Стипе, я твой человек».

Джонс и Миочич могут встретиться в октагоне летом этого года.

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