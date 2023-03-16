Экс-боец UFC Абдурахимов примет решение о продолжении карьеры после медицинского обследования

Российский боец смешанных единоборств Шамиль Абдурахимов на данный момент не собирается завершать карьеру.

«На данный момент Шамиль Абдурахимов занимается своим здоровьем. Он примет решение о продолжении карьеры после того, как пройдет полное медицинское обследование. Пока что он не собирается вешать перчатки на гвоздь», — приводит текст сообщения Prime Fight Management MMA.Metaratings.ru

Шамиль Абдурахимов за свою карьеру в ММА провел 28 поединков, в которых одержал 20 побед. 22 января на турнире UFC 283 он проиграл Жаилтону Алмейде техническим нокаутом во втором раунде. Эта неудача стала для 41-летнего россиянина четвертой кряду в сильнейшей лиге мира. В конце января поступила информация, что Абдурахимов больше не является бойцом UFC.