Сулумов и Алиев устроили словесную перепалку перед реваншем

Легковесы Магомед Сулумов (9-2) и Ахмед Алиев (21-7) перед реваншем на AMC Fight Nights 121 обменялись острыми высказываниями в адрес друг друга.

«Сулумов — фантазер! Пусть оставить эти сказки по поводу финишей. Все знают, что судьи тогда его спасли!» — приводит слова Алиева пресс-служба лиги, на что Сулумов ответил: «Ахмед, видимо, в те два раза я действительно сильно тебя потряс, раз ты не помнишь и говоришь про сказки. А спастись от гильотины тебе удалось только благодаря гонгу».

Сулумов и Алиев подерутся 24 июня на AMC Fight Nights 121 в «Дворце Ирины Винер» в Москве.

Первый бой между бойцами был признан несостоявшимся из-за тычка в глаз. Бой прошел 23 февраля на Fight Nights 118 в Сочи.