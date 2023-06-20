Олейник дебютирует в профессиональном боксе на турнире в Казани

Бывший тяжеловес UFC Алексей Олейник подписал контракт на бой по правилам бокса.

«Первый бой в 20-х числах августа, на Кубке казанского Кремля. Профессиональный бой по боксу. Сумма — десять миллионов рублей за пять боев», — сообщил Олейник журналистам на открытой тренировке в Москве.

«Кто соперник? Я так понимаю, иностранец. Назывались две-три фамилии, но пока контракт моим оппонентом не подписан, я называть его не буду», — сказал 45-летнией боец.

В последнем поединке, который состоялся 26 мая на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве, Олейник нокаутом в первом раунде уступил британцу Оли Томпсону.