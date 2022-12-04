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Сегодня, 12:10

Тай Туиваса сделал заявление после поражения от Павловича

Давид Хачатрян
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Четвертый номер рейтинга UFC Тай Туиваса (14-5) смирился с поражением от россиянина Сергея Павловича (17-1).

«Черт. Хочу выразить большую любовь своей команде — спасибо за все, что вы делаете, — написал австралиец в соцсетях. — Поздравляю, Сергей. Ты меня потряс, я не мог восстановиться. Время вернуться домой к семье. Орландо! Какие фанаты меня сегодня поддерживали! Я не смог показать шоу, но я вернусь!»

Павлович победил Туивасу за 54 секунды, отправив австралийца в нокаут. Бой состоялся 3 декабря на UFC on ESPN 42 в Орландо, США.

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