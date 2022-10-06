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Сегодня, 12:18

Тайрон Вудли: «Хабиб не входит в топ-10 бойцов всех времен»

Давид Хачатрян

Бывший чемпион полусреднего веса Тайрон Вудли (19-7) считает, что у Хабиба Нурмагомедова (29-0) в карьере в UFC не было сильных борцов.

«Хабиб в моем списке топ-10 бойцов всех времен? Скорее всего, нет. Он мне нравится, я его очень уважаю. Он хороший боец, — приводит слова Вудли TMZ. — Никто в легком весе не мог противостоять его стилю ведения боя. Но Шон Шерк в свое время смог бы. Он [Нурмагомедов] очень агрессивный боец, но он не дрался с борцом, у которого есть мощь в руках».

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гэтжи (23-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.

Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
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