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Сегодня, 11:57

Тито Ортис рассказал, почему сорвался его бой с Даной Уайтом

Давид Хачатрян

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Тито Ортис (21-12) рассказал, почему сорвался его бой с главой UFC Даной Уайтом по правилам бокса.

«Этот бой должен был состояться, — приводит слова Ортиса издание BJ Penn. — Предполагалось, что мы пополам поделим деньги, вырученные с этого боя. Когда дело дошло до подписания контракта, этого там не было. Для меня это была проигрышная ситуация. За месяц до поединка я сказал, что боя не будет. Тогда Дана летал по миру, поединок должен был транслироваться на Spike TV и все такое. Он принес мне контракт и сказал, что я ничего с этого не заработаю. Я ответил: «Подожди секунду, я думал, ты сказал, что мы делим деньги 50 на 50», а он: «Нет, мы не можем этого сделать». Тогда я сказал, что не буду драться. После он всем начал говорить, что я, мол, боюсь с ним драться. Я ни с кем не буду драться бесплатно».

Показательный боксерский поединок между Ортисом и Уайтом должен был состояться в 2007 году. Тогда Уайт прошел полный тренировочный лагерь и даже пришел на взвешивание. Ортис на взвешивание не явился, и бой не состоялся.

Дана Уайт
UFC
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