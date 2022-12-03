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Сегодня, 10:40

Тай Туйваса: «Ган гораздо быстрее, чем кажется по телевизору»

Тай Туйваса рассказал, какой урок он извлек из поражения Сирилу Гану
Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Топовый тяжеловес UFC Тай Туйваса рассказал, какой урок он извлек из поражения Сирилу Гану.

«Б****, он быстрый, — сказал Туйваса на Youtube-канале «Daniel Cormier». — Гораздо быстрее, чем-то, к чему ты тренируешься и то, что ты видишь по телевизору. Одно дело тренироваться к этому и допускать, что произойдет в бою, но совсем другое дело, когда ты оказался с ним в клетке. Я был такой: «Б****...». Мне было тяжело попасть по нему киком, тяжело попасть панчем. Но теперь, получив этот опыт, я подстроюсь под него в следующий раз».

Туйваса проиграл Гану нокаутом в 3-м раунде на UFC Fight Night 209 в Париже в сентябре этого года. В ночь на 4 декабря австралиец подерется с Сергеем Павловичем на UFC Orlando.

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