Тренер Махачева — о планах бойца: «Ислам говорит: «Я хочу несколько раз защитить титул»

Хавьер Мендес, тренер российского бойца UFC Ислама Махачева, поделился планами на будущее своего ученика.

«Все будет зависеть от того, чего хочет сам Ислам и чего хочет UFC. Сначала мы проведем защиту титула против Волкановски. Это будет трудный бой, но я думаю, мы выиграем. Затем мы сразимся с Бенейлом Дариушем. Я считаю, он заслуживает титульный шанс. Волкановски будет первым соперником, потому что руководство UFC хочет увидеть шоу.

Посмотрите, Ислам говорит: «Я хочу несколько раз защитить титул, а затем перейти в полусредний вес». Не сомневайтесь в нем. Если он говорит так, то определенно это сделает. Он большой для легковеса, и когда придет время, он не будет маленьким полусредневесом", — заявил Мендес в интервью The Schmozone.

В своем последнем поединке 22 октября 31-летний боец победил бразильца Чарльза Оливейру и стал чемпионом UFC в легком весе.

Махачев провел в профессиональных смешанных единоборствах 22 боя, из них 21 — победные, последние 11 встреч проходили под эгидой UFC.