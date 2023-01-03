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Сегодня, 16:55

Тренер Минеева: «У нас с Вовой братские отношения. Не хотел, чтобы состоялся его бой с Шарой Буллетом»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Владимир Минеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Тренер чемпиона AMC Fight Nights в среднем весе Владимира Минеева Расул Магомедалиев объяснил, почему не хотел, чтобы его ученик дрался с Шарабутдином Магомедовым, более известным по прозвищу Шара Буллет.

«Поединок Минеева с Шарой Буллетом абсолютно неинтересен, даже если мне отдельно дадут 5 миллионов, — сказал Магомедалиев «СЭ». — Почему неинтересно? Шара тоже у меня тренируется, а Вова уже очень давно у меня. Мы с ним больше, чем боец и тренер. У нас с ним братские отношения. Отношусь к Вове как к младшему брату, а он ко мне как к старшему. Поэтому есть моменты, конечно. Я не хотел, чтобы этот бой состоялся».

Ранее стало известно, что Шара Буллет подписался в сильнейшую лигу мира UFC. До этого ожидалось, что Минеев встретится с Шарой Буллетом на одним из турниров AMC Fight Nights в 2023 году.

Владимир Минеев
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