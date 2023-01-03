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Сегодня, 17:10

Расул Магомедалиев: «Шара Буллет и Чимаев рано или поздно встретятся»

Расул Магомедалиев высказался о карьере Шары Буллета в UFC
Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Главный тренер Universal Fighters Расул Магомедалиев, работавший с Шарабутдином Магомедовым по прозвищу Шара Буллет, высказался о карьере бойца в UFC. В частности, Магомедалиев допускает, что Магомедов в будущем проведет поединок с непобежденным Хамзатом Чимаевым.

Ранее стало известно, что Шара Буллет подписал контракт с UFC.

«Мне кажется, что в UFC Шара будет выступать в 77 кг, — сказал Магомедалиев «СЭ». — Если Чимаев останется в этом весе, то мне кажется, что они рано или поздно встретятся. Ударка Шары или борьба Чимаева? Давайте реально на это смотреть. Конечно, сейчас отдаю предпочтение Чимаеву, потому что он уже чувствует себя как дома в этой лиге, а для Шары — это новый дом. Поэтому я считаю, что пока рано сравнивать Шару с Чимаевым».

Согласно Sherdog, на счету Магомедова в ММА 11 побед и 0 поражений, у Чимаева — 12 побед и 0 поражений.

Хамзат Чимаев
UFC
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