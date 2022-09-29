Участники турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» прошли взвешивание

Сегодня, 29 сентября, спортсмены прошли взвешивание перед поединками в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Основной кард турнира:

Вагаб Вагабов (105 кг) — Алекс Николсон (100,45 кг)

Петр Романкевич (104,5 кг) — Ислам Каримов (140,4 кг)

Артем Тарасов (84 кг) — Святослав Коваленко (84 кг)

Даниял Эльбаев (145,3 кг) — Хадис Ибрагимов (110,4 кг)

РЕН ТВ покажет прямую трансляцию 30 сентября в 23.00 (мск). Билеты на суперсерию «Бойцовского клуба РЕН ТВ» можно приобрести по этой ссылке.

Youtube-канал «СЭ» «Ушатайка» покажет вечер единоборств в прямом эфир.