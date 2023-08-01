Ученик Шлеменко проведет бой против Шовхала Чурчаева на турнире «Наше Дело»

Спортивный директор промоушена «Наше Дело» Армен Гулян сообщил, что лига организует бой между Шовхалом Чурчаевым и Артемом Рофалем в сентябре.

«Контракт на бой Шовхала Чурчаева и Артема Рофаля подписан. Поединок пройдет уже в сентябре на ближайшем турнире. Мы вели диалог с командой Чурчаева, основным препятствием было достижение договоренностей между Шовхалом и лигой Hardcore, где у него должен был пройти бой и ему был выплачен аванс. Такой диалог состоялся и договоренности между сторонами были достигнуты. Я созвонился с генеральным продюсером HFC MMA Алибеком Гитиновым, он дал подтверждение о том, что вопрос решается и препятствий в организации боя нет», — сообщил Гулян.

Шовхал Чурчаев проведет бой против бойца клуба «Шторм» Артема Рофаля на турнире «Наше Дело» в сентябре.