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Сегодня, 23:00

UFC Fight Night 11 марта: где смотреть прямую трансляцию боев Яна, Волкова, Крылова и Нурмагомедова

Галина Глазко
Петр Ян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В ночь на 12 марта в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC Fight Night 221, в главном бою которого встретятся россиянин Петр Ян и грузин Мераб Двалишвили. В соглавном событии свой бой проведет россиянин Александр Волков против Анатолия Романова (Молдавия). Также в основном карде Саид Нурмагомедов сразится с Джонатаном Мартинесом из США, а Никита Крылов сойдется с американцем Райаном Спэнном.

Основной кард начнется ориентировочно в 02.00 по московскому времени.

В прямом эфире турнир покажут федеральный спортивный телеканал, канал «Матч Боец» и сайт matchtv.ru.

Никита Крылов
Петр Ян
UFC
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