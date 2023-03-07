UFC Fight Night 11 марта: где смотреть прямую трансляцию боев Яна, Волкова, Крылова и Нурмагомедова

В ночь на 12 марта в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC Fight Night 221, в главном бою которого встретятся россиянин Петр Ян и грузин Мераб Двалишвили. В соглавном событии свой бой проведет россиянин Александр Волков против Анатолия Романова (Молдавия). Также в основном карде Саид Нурмагомедов сразится с Джонатаном Мартинесом из США, а Никита Крылов сойдется с американцем Райаном Спэнном.

Основной кард начнется ориентировочно в 02.00 по московскому времени.

В прямом эфире турнир покажут федеральный спортивный телеканал, канал «Матч Боец» и сайт matchtv.ru.