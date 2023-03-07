Трояновский заявил, что бой с Двалишвили не станет последним шансом для Яна

Знаменитый российский боксер, бывший чемпион мира по версиям IBF и IBO в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский считает, что для его соотечественника, бойца смешанного стиля Петра Яна предстоящий бой с грузином Мерабом Двалишвили не является последним шансом вернуться на чемпионский путь после двух поражений подряд.

«Не думаю, что это последний шанс по той причине, что Петя — еще молодой боец. Он еще может пахать и многому учиться. Было два поражения подряд — после этого нужно отдохнуть не только физически, но и морально. Когда ты в статусе чемпиона, это такой груз, и должен быть характер его держать — потому что за тобой идет охота. Когда ты в статусе претендента, ты охотишься, а когда ты чемпион, охотятся за тобой. Это большой психологический груз. Сейчас, когда он с этого пьедестала сошел, хотелось бы, чтобы у него была мотивация, не меньшая чем раньше, победить и разносить всех. Но для этого нужно хорошо разгрузиться, отдохнуть психологически. Я считаю, он провел время правильно, сделал выводы и с командой подойдет со всей ответственностью к тому, чтобы победить и снова встать на путь успеха», — приводит слова Трояновского «Газета.Ru».

Бой Петра Яна и Мераба Двалишвили возглавит турнир UFC Fight Night 221, который состоится в ночь на 12 марта в Лас-Вегасе. На счету Яна 16 побед и четыре поражения, в активе Двалишвили 15 побед и четыре поражения.