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Сегодня, 08:39

UFC разрабатывает бой Умара Нурмагомедова и Мераба Двалишвили на июль

Давид Хачатрян
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Компания Dominance MMA, представляющая интересы бойца легчайшего дивизиона UFC Умара Нурмагомедова (16-0), подтвердила, что UFC предложили Нурмагомедову бой на 13 мая против первого номера рейтинга Мераба Двалишвили (16-4). При этом в Dominance MMA подчеркнули, что из-за травмы Двалишвили UFC планирует организовать этот бой в июле. Об этом сообщил инсайдер Аарон Бронстетер.

В свою очередь менеджер Двалишвили Орен Ходак заявил, что пока не состоялся бой Алджамейна Стерлинга (22-3) и Генри Сехудо (16-2), «пока не о чем говорить».

«Мераб только что дрался с травмой. В любом случае нужно дождаться исхода титульного боя между Стерлингом и Сехудо», — сказал Ходак KOreps.

Стерлинг и Сехудо подерутся 6 мая на UFC 288. Турнир пройдет в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.
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