КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 16:44

Вахитов назвал Адесанью лучшим ударником в UFC

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российский кикбоксер Артем Вахитов, готовящийся к дебюту в ММА, высказался о причинах успеха новозеландца Исраэля Адесаньи в UFC.

«В кикбоксинге Адесанье не хватало подготовки, а потом, я думаю, он нашел хорошую команду. Он выступал по боксу, кикбоксингу и тайскому боксу, а нашел себя в ММА. Он был хорошим кикбоксером, но чуть выше среднего, хотя я не смотрел много его боев. Знаю, что он дважды боксировал с Алексом Перейрой и с бойцом из Канады Робертом Томасом. В UFC он чувствует себя хорошо, потому что там нет такого кикбоксера с длинными рычагами, хорошей скоростью и чувством дистанции. Он успешно пользуется своими сильными сторонами, заставляет соперников падать и побеждает в доминирующем стиле. Он нашел себя и сейчас лучший ударник во всем UFC», — цитирует Вахитова MMA.Metaratings.ru.

Адесанья дебютировал в UFC в феврале 2018 года. В ноябре 2022-го он уступил Алексу Перейре титул чемпиона UFC в среднем весе, а в апреле этого года взял реванш, нокаутировав бразильца во втором раунде.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/vakhitov-adesanya-luchshii-udarnik-v-ufc-249179/
Исраэль Адесанья
ММА
0
Читайте также
В тяжелой атлетике отменяют все флаги. Теперь Россия не одинока
Овечкин — снова самый популярный в НХЛ. Болельщики голосуют за него деньгами
Глава минобороны Украины назвал сильную сторону российских солдат
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепре
В Ейске автомобиль взорвался при попытке задержать запершегося в салоне водителя
Минобороны опубликовало данные о размере зарплат контрактников в зоне спецоперации
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Богатырев: «Евлоеву стало скучно, и он сам придумал себе проблемы в бою с Лопесом»

Камил Гаджиев: «Стерлинг по делу выиграл у Сехудо»