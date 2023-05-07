Вахитов назвал Адесанью лучшим ударником в UFC

Российский кикбоксер Артем Вахитов, готовящийся к дебюту в ММА, высказался о причинах успеха новозеландца Исраэля Адесаньи в UFC.

«В кикбоксинге Адесанье не хватало подготовки, а потом, я думаю, он нашел хорошую команду. Он выступал по боксу, кикбоксингу и тайскому боксу, а нашел себя в ММА. Он был хорошим кикбоксером, но чуть выше среднего, хотя я не смотрел много его боев. Знаю, что он дважды боксировал с Алексом Перейрой и с бойцом из Канады Робертом Томасом. В UFC он чувствует себя хорошо, потому что там нет такого кикбоксера с длинными рычагами, хорошей скоростью и чувством дистанции. Он успешно пользуется своими сильными сторонами, заставляет соперников падать и побеждает в доминирующем стиле. Он нашел себя и сейчас лучший ударник во всем UFC», — цитирует Вахитова MMA.Metaratings.ru.

Адесанья дебютировал в UFC в феврале 2018 года. В ноябре 2022-го он уступил Алексу Перейре титул чемпиона UFC в среднем весе, а в апреле этого года взял реванш, нокаутировав бразильца во втором раунде.