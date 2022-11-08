Василевский считает, что Исмаилов с легкостью победит Шлеменко

Боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский поделился мыслями о возможном поединке между Магомедом Исмаиловым и Александром Шлеменко.

«Если честно, я не думаю, что над боем Исмаилов — Шлеменко нависло какое-то проклятие. Их поединок, скорее всего, состоится. Но этот бой потерял остроту и актуальность. Посмотрите крайние бои Александра Шлеменко. В их противостоянии с Исмаиловым нет спортивной составляющей. Сейчас Саша дерется как новичок. Магомед вынесет его в одну калитку», — приводит слова Василевского MMA.Metaratings.ru.

Он также заявил, что не знает, что Шлеменко может противопоставить Шлеменко.

«У Александра всегда был козырь — крепкая голова, он хорошо держал удары, мог идти в обмены и быть в них успешным. Сейчас голова особо не держит. В его крайнем поединке с бразильским бойцом, которого непонятно откуда привезли в Омск и которому Шлеменко проиграл, все видно. Александр не мог ни бить, ни бороться, ни дышать. Не знаю, как он будет драться с Магой», — добавил Василевский.

Ранее российский журналист Игорь Лазорин сообщил в своем Telegram-канале, что Шлеменко и Исмаилов проведут бой 3 декабря. Поединок пройдет в формате пять раундов по пять минут.