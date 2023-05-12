Василевский высказался о проблеме допинга в российской индустрии единоборств

Российский боец ММА Вячеслав Василевский высказался о проблеме допинга в российской индустрии единоборств и необходимости введения обязательного допинг-контроля.

«Было бы справедливо, если бы допинг-контроль был во всех организациях и проходили бы его все бойцы, тогда все были бы в равных условиях. В UFC знают, что к тебе приедут люди из USADA. Они могут приехать в любой момент даже на сборы. Когда я был на контроле, выступая в боевом самбо, ко мне приезжали в Нижний Новгород и брали пробы. В состоянии постоянного контроля не будет даже мысли химичиться. По телосложению многих ребят видно, что у них с этим не все в порядке. Боец не может выглядеть как человек, который готовится выступать в «Мистер Олимпия». У нас тренировки совершенно другие, и не может быть таких мышц. Кроме того, допинг сильно влияет на психику. Когда у человека в десятки раз превышена норма тестостерона, он гораздо агрессивнее, мотивированее и превращается в животное. Часто бывает, что в России дерется один человек — мощный сильный и выносливый, а потом с ним что-то случается, потому что он просто соскакивает с допинга. Поэтому я считаю, что допинг-контроль нужен в российских ММА. Это было бы честнее и удобнее для бойцов, которые хотят продолжить выступать за океаном, где им было бы проще адаптироваться и выступать «на сухую», — приводит слова Василевского MMA.Metaratings.ru.

Ранее американский промоушен PFL объявил о дисквалификации четырех бойцов, проваливших допинг-контроль после первого тура сезона-2023. Среди них оказался российский тяжеловес, экс-чемпион Eagle FC и чемпион Европы среди любителей Ризван Куниев.