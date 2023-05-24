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Сегодня, 13:26

Врач Емельяненко еще не дал согласие на проведение боя с Ершовым

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Александр Емельяненко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал состояние тяжеловеса Александра Емельяненко перед боем с блогером Евгением Ершовым.

«Александр очень специфически готовился к этому бою, — сказал Хрюнов «СЭ». — У него есть медицинский допуск от комиссии, которая обслуживает этот бой, от Федерации, но есть позиция его лечащего врача, которая ставит это под сомнение. Даже не лечащий врач, а врач, который с медицинской точки зрения занимался подготовкой. От него пока нет окончательного подтверждения».

«Как проходила медкомиссия? По совокупности каких-то объективных показателей он допущен: МРТ, анализ крови, общий осмотр. А лечащий врач, наверное, знает глубже. Поэтому у лечащего врача еще есть какие-то вопросы».

«Может ли врач отменить бой? Думаю, нет. Но мы ожидаем сегодня решения».

Емельяненко и Ершов должны сразиться на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 26 мая в Москве.

Александр Емельяненко
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