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Сегодня, 13:39

Юрайя Фейбер объяснил, почему Макгрегор победит Чендлера

Давид Хачатрян
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Экс-боец UFC Юрайя Фейбер (35-11) считает, что экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) за счет силы и тайминга одолеет Майкла Чендлера (23-8).

«Я всегда говорил, что высококлассный борец будет побеждать. Но Конор, как мне кажется, устранил пробелы в борьбе. Чендлер много рискует и любит драться дико и агрессивно, и я видел много раз, как сила и тайминг Конора решали исход боев. Мне кажется, в пятираундовом бою победа будет за Макгрегором», — сказал Фейбер MMA Junkie.

Макгрегор и Чендлер являются наставниками на The Ultimate Fighter 31. В конце сезона они проведут друг с другом бой.

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