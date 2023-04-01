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Сегодня, 22:06

Выпуск шоу «ЧБД» с Хасбиком набрал 18 миллионов просмотров за несколько часов

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Хасбик в гостях у комиков шоу «Что было дальше?».
Фото Кадр видео «ЧБД»
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Новый выпуск шоу «Что было дальше?» набрал более 18 миллионов просмотров за 12 часов с момента публикации.

Видеоролик был опубликован 1 апреля в 10.00 по московскому времени в официальном паблике сообщества «ВКонтакте». Гостями передачи стали Богдан Лисевский с YouTube-канала «Плюшки» и блогер Хасбулла Магомедов (Хасбик).

В «ЧБД» приглашенный гость пытается рассказать заготовленную историю, а комики перебивают его и затем угадывают концовку.

Ведущими «Что было дальше?» являются Нурлан Сабуров, Тамби Масаев, Илья Макаров, Эмир Кашоков и Алексей Щербаков.

Нурлан Сабуров держит на&nbsp;руках Хасбика. Хасбик стал гостем шоу «Что было дальше?». Рассказал криминальную историю со странной концовкой

Хасбулла Магомедов (Хасбик)
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