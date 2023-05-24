Якубов заявил, что передумал драться с Емельяненко после видео его работы на мешке

Российский боец Ильяс Якубов заявил, что не считает Александра Емельяненко конкурентным бойцом.

«Раньше Александр показывал хорошие бои, но я посмотрел, как он работает на мешке... Честно, не хочу с ним драться. У меня итак жесткие хейтеры, а если я подерусь с ним... Человек зарабатывает себе деньги. Возраст не тот. Зачем мне его бить. У него есть семья. Я не хочу навредить его здоровью. Он уже добился своего. Сейчас у Александра жизненные проблемы. Было желание вызвать его на бой после победы над Дациком. Мы подумали с менеджерами и пересмотрели решение. Он нам не нужен. Если бы он был конкурентным бойцом, с ним было бы реально интересно проверить себя, но на данном этапе, при всем уважении к нему, я не вижу его конкурентным для себя бойцом. Сейчас блогеры знают, что Емельяненко не тот, каким был раньше. Поэтому дерутся с ним. Если бы Александр был в нормальной форме, они бы на него никогда не вышли. Сейчас они видят его состояние, и пользуются этим. Отстаньте от ветерана. Если кто-то хочет проверить себя, есть настоящие бойцы. Я готов подраться с любым», — приводит слова Якубова MMA.Metaratings.ru.

Емельяненко предстоит бой с Евгением Ершовым, который пройдет 26 мая на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Встреча пройдет в формате три раунда по три минуты. В этом же вечере Якубов проведет бой с Юрием Рябым.