Ян — Двалишвили, Волков — Романов: основной кард UFC Fight Night 221

В Лас-Вегасе (США) стартовал турнир UFC Fight Night 221. В главном бою вечера подерутся россиянин Петр Ян (16-4) и грузин Мераб Двалишвили (14-4).

Основной кард UFC Fight Night 221 выглядит следующим образом:

Витор Петрино (Бразилия) — Антон Туркал (Швеция);

Марио Баутиста (Бразилия) — Гуидо Каннетти (Аргентина);

Саид Нурмагомедов (Россия) — Джонатан Мартинес (США);

Никита Крылов (Россия) — Райан Спанн (США)

Александр Волков (Россия) — Александр Романов (Молдова);

Петр Ян (Россия) — Мераб Двалишвили (Грузия).

Бои основного карда начнутся ориентировочно в 02.00 по московскому времени 12 марта.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night 221. В прямом эфире на канале matchtv.ru началась видеотрансляция вечера единоборств.