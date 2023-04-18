Янькова считает, что Шевченко по-прежнему является королевой женского наилегчайшего дивизиона UFC

Российская спортсменка Анастасия Янькова высказалась о поражении Валентины Шевченкко в поединке против Алексы Грассо.

«Валя 100% вернется. Она выигрывала этот бой, побеждала. Просто в ММА любая ошибка может перевернуть все. Это абсолютно ничего не меняет, она по-прежнему королева дивизиона. Я очень жду ее возвращения. Не знаю, на чем сейчас сфокусирована Аманда Нуньес, но я считаю ее одной из самых опасных женщин в UFC. Противостояние с ней было бы для Шевченко самым сложным», — цитирует Янькову Metaratings.ru.

Шевченко потерпела поражение от Грассо на турнире UFC 285, который прошел 4 марта, и утратила титул чемпионки UFC в женском наилегчайшем весе.