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Сегодня, 20:35

Янькова считает, что Шевченко по-прежнему является королевой женского наилегчайшего дивизиона UFC

Алина Савинова
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Российская спортсменка Анастасия Янькова высказалась о поражении Валентины Шевченкко в поединке против Алексы Грассо.

«Валя 100% вернется. Она выигрывала этот бой, побеждала. Просто в ММА любая ошибка может перевернуть все. Это абсолютно ничего не меняет, она по-прежнему королева дивизиона. Я очень жду ее возвращения. Не знаю, на чем сейчас сфокусирована Аманда Нуньес, но я считаю ее одной из самых опасных женщин в UFC. Противостояние с ней было бы для Шевченко самым сложным», — цитирует Янькову Metaratings.ru.

Шевченко потерпела поражение от Грассо на турнире UFC 285, который прошел 4 марта, и утратила титул чемпионки UFC в женском наилегчайшем весе.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/yankova-shevchenko-po-prezhnemu-yavlyaetsya-korolevoi-zhenskogo-nailegchaishego-diviziona-ufc-244354/
Анастасия Янькова
Валентина Шевченко
UFC
0
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