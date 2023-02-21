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Сегодня, 14:05

Жаирзиньо Розенструйк подерется с Жаилтоном Алмейдой 13 мая на UFC Fight Night

Давид Хачатрян
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Девятый номер рейтинга UFC в тяжелом весе Жаирзиньо Розенструйк (13-4) проведет следующий бой против 14-го номера рейтинга бразильца Жаилтона Алмейды (18-2) 13 мая на UFC Fight Night 225 в Лас-Вегасе, США, сообщает инсайдер Гильерме Круз в Twitter.

Розенструйк прошлый бой выиграл у Криса Докоса (12-6) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.

Алмейда провел в UFC четыре боя и все выиграл досрочно. В прошлом бою он победил техническим нокаутом во втором раунде Шамиля Абдурахимова (20-8). Бой состоялся 21 января в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Жаирзиньо Розенструйк
UFC
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