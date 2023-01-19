Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 13:30

Жена Александра Емельяненко рассказала, ревнует ли мужа: «Мне нравится, когда к Саше подходят девочки»

Алла Шишкина
Колумнист
Полина и Александр Емельяненко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ», трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Полины Емельяненко, супруги известного бойца ММА Александра Емельяненко. Полина выразила свое отношение к ревности.

— Ты Сашу не ревнуешь? Уверена, что у него помимо поклонников есть еще и поклонницы, которые наверняка написывают, названивают. Как к этому относишься?

— Для поддержания тонуса в отношениях делаю вид, что ревную. На самом деле — нет, потому что я уверена в Саше на сто процентов. Думаю: «Прикольно», — отвечает Полина. — Женщины, девушки стоят в очереди, чтобы сфотографироваться с мужем. Обычно же в основном мужчины просят совместные снимки, поэтому когда подходят девочки, мне даже нравится.

— Да?

— Почему нет? Они считают моего супруга привлекательным. Да пожалуйста!

— А как ты показываешь ему, что ревнуешь?

— Например, Саша говорит: «Да я просто сфоткался, две минуты», а потом смотрю в отмеченных — стоит, приобнял двух девушек. Тут от меня прилетает — типа хорош ерунду всякую нести.

Источник: https://youtu.be/5_uxQCNz1KY
Александр Емельяненко
0
Читайте также
Малкин набрал 3 очка в проигранном матче «Питтсбурга» против «Оттавы»
Овечкин выиграл личную дуэль у Капризова! Но «Вашингтон» упустил преимущество и проиграл
Еврейский конгресс призвал Лаврова извиниться за слова о еврейском вопросе
В Иванове застрелили мужчину около здания местного управления полиции
Пригожин заявил о взятии под контроль Клещеевки в ДНР подразделениями ЧВК «Вагнер»
Российского телеведущего задержали за хищение средств для одаренных детей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Джон Джонс: «Чтобы победить меня, ты должен победить бога, которому я служу»

Миочич: «Мне сказали, что я, возможно, подерусь в июле»